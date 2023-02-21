Полицейскими Кузбасса задержан нетрезвый лихач без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Toyota Vitz, который вилял из стороны в сторону. Водитель иномарки отказался останавливаться и попытался скрыться. Его задержали на 27 км автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол.
За рулем машины находился 34-летний местный житель, у которого не было водительского удостоверения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составили 17 административных протоколов. Ему назначили штрафы на общую сумму 110 500 рублей.
Ранее мы сообщали, что в Магаданской области задержан нетрезвый лихач.
Видео: УМВД по Кемеровской области
