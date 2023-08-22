Полицейскими Крыма задержаны двое сообщников, которые вымогали деньги у предпринимателей

Злоумышленники причастны минимум к пяти криминальным эпизодам.

В правоохранительные органы Крыма поступило сообщение от жительницы Симферопольского района, которая сообщила полиции о вымогательстве. Оперативники установили, что неизвестный мужчина представился собственнику продуктового магазина сотрудником одной из контролирующих организаций, после чего стал угрожать потерпевшей привлечением к административной ответственности. Далее злоумышленник выдвинул предложение о передаче ему 30 тысяч рублей.

Дальнейшее её общение с вымогателем проходило под контролем сотрудников Управления уголовного розыска МВД....Договорившись с ним о встрече, гражданка приехала по указанному адресу и передала злоумышленнику наличность. Получив деньги, он попытался скрыться на личном автомобиле. пресс-служба МВД РФ по региону

Однако уже на ближайшей автозаправочной станции подозреваемый был задержан с поличным оперативниками, после чего доставлен в отдел полиции. Фигурантом расследования оказался ранее судимый 35-летний житель Евпатории. Дополнительно установлена личность его сообщника - 29-летнего жителя полуострова. Он был пойман на территории Краснодарского края. В полиции считают, что на счету сообщников записано минимум пчть криминальных эпизодов. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ. Оба мужчина находятся под домашним арестом.

Суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом.

Фото и видео: МВД России