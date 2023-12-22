В Архангельске раскрыто хищение из храма Александра Невского пожертвований прихожан

Российские правоохранительные органы из города Архангельска раскрыли хищение пожертвований прихожан из храма Александра Невского. Преступником оказался ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления мужчина 1981 года рождения. В вечернее время посетитель зашёл в здание, а затем, угрожая религиозному представителю предметом, похожим на но, украл денежные средства. После этого фигурант расследования скрылся с места событий.
Полицейские при помощи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" смогли оперативно установить приметы нападавшего и задержать подозреваемого. По имеющейся информации от пресс-службы регионального управления МВД, в момент совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные деньги вор потратил на алкогольные напитки. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Он возместил причиненный ущерб храму. Сейчас налетчик помещен под стражу.
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Фото и видео: МВД Медиа
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