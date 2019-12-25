Полицейским Петербурга пришлось эвакуировать 400 человек из-за сообщения о заминировании зданий

Сообщение оказалось ложным.

Накануне неизвестный сообщил о минировании зданий в Петербурге. По решению администрации организаций из 8 объектов было эвакуировано 400 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В шестом часу вечера на почту УФСБ по Петербургу поступило сообщение о заминировании 23 объектов. Среди них оказались торговые центры, школы и аэропорт Пулково. Неизвестный пожелал "удачного полета".

Правоохранителями был осмотрен 21 объект. Из 8 объектов было решено эвакуировать людей. В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Мероприятия по обследованию объектов завершились в 21:40.

Ранее неизвестный сообщил о заминировании судов и нескольких десятков больниц в Петербурге.

Фото: Piter.TV