Неизвестный заминировал суд и несколько десятков больниц в Петербурге

На выход отправились сотрудники Смольнинского районного суда.

В начале пятого часа в понедельник, 15 июня, Смольнинский районный суд Петербурга получил сообщение о заминировании. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в электронном письме от некоего Ксти Бородача говорилось также о заминировании зданий городских больниц.

Сотрудникам Смольнинского суда пришлось выйти на улицу, в нескольких десятках больниц, роддомов и госпиталей эвакуация пока не проводилась. Спустя полчаса после сообщения к коллеге "присоединились" Василеостровский и Петродворцовый районные суды.

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Фото: pixabay; объединенная пресс-служба судов Петербурга