На этот раз граната лежала у одного из домов.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в Пулковском парке на Московском шоссе нашли гранату военных времён. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

По данным ведомства, гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны нашли в ночь на 15 июля. Боеприпас обнаружили на Московском шоссе у дома № 3.

В итоге боеприпас вывезли росгвардейцы.

Ранее мы сообщали о том, что на дороги Петербурга вышли еще семь коммерческих маршруток.

Фото:Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу