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Полицейский вернул к жизни пассажирку самарского аэропорта

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Пожилая женщина пережила клиническую смерть.

Полицейский вернул к жизни пассажирку самарского аэропорта. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полиции уточнили, что сотрудник линейного отдела Олег Бондарь заметил во время несения службы женщину, которая потеряла сознание. Пострадавшая не подавала признаков жизни, не фиксировался пульс и дыхание.

Известно, что представитель закона сообщил о ситуации в медицинскую службу аэропорта. Он вызвал старшего смены. На опубликованных на сайте МВД кадрах видно, что полицейские вместе с добровольным помощником провели сердечно-легочную реанимацию. После нее женщина снова начала дышать. После того, как пенсионерка пришла в себя, ее госпитализировали.

Позже медики объяснили, что 72-летняя жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. Сейчас она прошла терапию и вернулась домой. 

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Фото и видео: МВД России

Теги: аэропорт, самара
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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