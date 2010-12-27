Полицейский рейд прошелся по Думской улице

Не обошлось без штрафов.

В ночь на 12 июня полицейские проверили заведения на Думской улице и улице Ломоносова. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Оперативники, инспекторы ДПС, сотрудники Роспотребнадзора прошлись по улице с многочисленными барами и клубами. По данным издания, они составили на молодежь 15 административных протоколов за различные нарушения. Также сотрудники ГИБДД оштрафовали 20 водителей.

В нескольких заведениях отсутствовала лицензия на продажу алкоголя, в некоторых - использовались поддельные акцизные марки. Из-за выявленных нарушений Роспотребнадзор обратится в суд. Отвечать придется арендаторам и собственникам клубов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Думская улица стала пешеходной по выходным и праздничным дням.

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