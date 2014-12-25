Полицейский потребовал полмиллиона от укусившей его петербурженки

Сотрудник правоохранительных органов подал иск к девушке, которая во время задержания травмировала его. Женщина уже осуждена за наркотики и нападение на стража порядка.

В Колпинском районном суде зарегистрировали гражданский иск полицейского к местной жительнице, которую он ранее задерживал. Правоохранитель требует компенсации морального вреда, причиненного в результате преступных действий.

Инцидент произошел во время задержания девушки, подозреваемой в причастности к незаконному обороту наркотиков. Пытаясь скрыть улики, фигурантка попыталась уничтожить запрещенные вещества, отправив их в рот. Сотрудник попробовал воспрепятствовать этому и вытащить сверток, однако женщина сильно укусила его за указательный палец.

Судом ранее девушка уже была признана виновной по двум статьям: применение насилия к представителю власти и покушение на сбыт наркотических средств. Ей назначили наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Теперь пострадавший полицейский обратился с отдельным иском. Он просит суд взыскать с осужденной полмиллиона рублей. Свои требования страж порядка обосновал необходимостью компенсировать моральный ущерб и поддержать авторитет ведомства в глазах общества. По делу назначено предварительное слушание.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга подозревают в смертельном избиении знакомого на Караваевской улице.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу