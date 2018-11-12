Полицейский получил четыре года тюрьмы за пощечины несовершеннолетнему

Мужчина без оснований задержал мальчика.

Суд признал петербуржца Евгения Рыжова виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как выяснилось, мужчина, будучи в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска 76 отдела полиции УМВД России в июне прошлого года без оснований задержал несовершеннолетнего. Более того, в парадной дома 31/10 по 4-й Советской улице полицейский не менее двух раз ударил ребенка по щеке. Затем без законных оснований Рыжов доставил мальчика в дежурную часть.

Судом бывшему полицейскому назначено четыре года лишения свободы условно, а также запрет занимать должности в органах государственной власти в течение двух лет.

Ранее в Колпинском районе начался розыск похитителя ювелирных украшений.

Фото: Piter.TV