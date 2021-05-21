Видео: полицейский пытался ногой остановить водителя "Рено" во время погони

У мужчины хотели проверить документы.

Ночью на Муринской дороге за водителем "Рено" организовали погоню. Водитель не захотел показывать сотрудникам ДПС документы и попытался скрыться. Судя по кадрам, опубликованным очевидцем, полицейский хотел остановить нарушителя ногой.

В ходе погони мужчина не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего его удалось задержать. За рулем "Рено" находился 26-летний гражданин, он был пьян. Лихача доставили в отдел полиции, где в отношении него составили ряд протоколов. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Есть вероятность, что нарушителя могут лишить водительских прав, а также привлечь к уголовной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лихач протаранил машину ДПС на проспекте Испытателей.

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