Экс-полицейского и еще троих задержали за шантаж с интим-видео с "несовершеннолетней"

Четверо злоумышленников промышляли на съемной квартире, записывая интим подставной девушки с жертвой.

Полиция Петербурга задержала четырех злоумышленников, которые занимались шантажом и вымогательством. Известно, что одним из членов преступного сообщества был бывший оперативник.

По данным следствия, вместе с друзьями представитель закона устраивал жертве интимную встречу с девушком. После проведенного вместе с ней времени, постельные игры оказались записаны на видео. Затем с мужчин начинали требовать деньги, угрожая тем, что их избраннице не исполнилось 18-ти лет.

Предположительно, банда находила жертв в социальных сетях. Они приглашали петербуржцев в свою съемную квартиру. Фигурантами расследования стали четыре местных жителя в возрасте от 18 до 34 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС Петербурга поддержал законопроект о расселении коммуналок.

Фото: Piter.tv