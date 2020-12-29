На праздник пришел настоящий оркестр.

Полицейский Дед Мороз поздравил детей из Центра содействия семейному воспитанию №10, расположенном на Малоохтинском проспекте в Петербурге. Учреждение является подшефным для петербургского Главка, рассказали 6 января в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Ребята не только получили сладкие подарки, но и стали участниками яркого театрализованного представления, подготовленного полицейскими. К ним в гости пришли актеры Культурного центра ГУ МВД России ансамбля "Невские звезды", сыгравшие представление. На праздник пришел настоящий оркестр, для детей организовали подвижные игры и конкурсы.

В Пушкине воспитанников детского дома с Новым годом поздравили собаки-полицейские. Дети получили в подарок настольный футбол и сладкие подарки.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО