Дети получили в подарок настольный футбол.

В Пушкине воспитанников детского дома с Новым годом поздравили собаки-полицейские. О праздничном визите рассказали в пресс-службе Главка 4 января. Детей решили посетить сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

С животными пообщались дети от 5 до 12 лет, которые остались без попечения родителей. Сначала для малышей устроили театрализованное представление, а потом состоялись показательные выступления кинологов с собаками. В качестве подарка для всех воспитанников вручили большой настольный футбол и сладкие подарки каждому воспитаннику.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Дом-интернат № 2 в Петергофе, в котором проживают дети с особенностями умственного развития. Градоначальник поздравил подопечных интерната с Новым годом и подарил им подарки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО