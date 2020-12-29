Губернатор передал подарки в детский дом в Петергофе

Александр Беглов привез с собой сладкие подарки и сертификат на медицинское оборудование для проведения магнитной терапии.

В воскресенье, 3 января, губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Дом-интернат № 2 в Петергофе, в котором проживают дети с особенностями умственного развития. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На данный момент в учреждении воспитываются около 30 детей. Глава города вручил им сладкие подарки, а работникам интерната - сертификат на покупку медицинского оборудования "Полюс – 2М", предназначенного для магнитной терапии.

Кроме того, Беглов оценил ремонтные работы, проведенные в здании в 2019 году.

Ранее мы рассказали о том, что вице-губернатор Петербурга поздравил подопечных Дома-интерната №1.

Фото: telegram / poolnumber78