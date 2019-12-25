Полицейских из Петербурга задержали при получении взятки в 2 млн

"Взяткодатель" участвовал в эксперименте оперативников, деньги были муляжом.

Правоохранителей Приморского района Петербурга поймали на получении взятки в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщило издание "47news". Сегодня, 13 октября, следственный отдел СК области по Волховскому району возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Подозреваемыми являются для сотрудника отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОМВД по Приморскому району Северной столицы. Накануне их задержали "с поличным", при этом тот, кто давал взятку, был участником оперативного эксперимента. Часть денег была муляжом.

По предварительным данным, полицейские обещали содействовать в решении квартирного вопроса. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV