Полицейские закрыли несколько пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов

За незаконную деятельность продукцию конфискуют.

Полицейские обнаружили нарушения в пунктах по приему переработке лома черных и цветных металлов во время рейда. Деятельность велась без лицензии, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рейд прошел на Васильевском острове, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Нарушения выявили в пунктах на Мурманском шоссе, а также на улицах Весельная и Нижней Полевой. Точки приема металлов закрыли. Предпринимателям грозит штраф, а также конфискация продукции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что крышки люков в Петербурге обзаведутся антивандальными датчиками. Если крышка отклоняется от зафиксированного положения более чем на 3 градуса, то в "ТЭК" поступит сигнал. Предполагается, что датчики предотвратят возможные хищения крышек люков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО