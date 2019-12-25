Крышки люков в Петербурге обзаведутся антивандальными датчиками

Устройство позволит вести дистанционный мониторинг люков.

На крышках люков тепловых сетей в Петербурге появятся антивандальные датчики. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК", запустивших пилотный проект вместе с ПАО "МТС", новинка поможет вести дистанционный мониторинг люков.

Пробные датчики специалисты установили на крышки люков на Искровском проспекте, оборудование контролирует их положение в пространстве и сигнализирует сотрудникам "ТЭКа", если крышка отклоняется от зафиксированного положения более чем на 3 градуса. В таком случае на место выедет бригада для проверки и устранения нарушений.

Отмечается, что умные устройства позволят предотвратить несчастные случаи, связанные с падением в люки, ДТП и несанкционированный доступ к коммунальным системам города. Также датчики предотвратят возможные хищения крышек люков. Разработку по дистанционному мониторингу люков внедряют по всей стране, датчики работают по специальной сети промышленного интернета NB-IoT, предназначенной в том числе для работы системы "умного города".

Ранее мы рассказывали, что число засоров канализации города выросло на четверть.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"