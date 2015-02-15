Задержан житель Владивостока, оформлявшего кредиты на россиян без их ведома

Мужчина обманул несколько десятков соотечественников по всей России.

Российские правоохранительные органы задержали жителя Владивостока, оформлявшего кредиты на граждан страны без их ведома. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции через социальные сети. Известно, что злоумышленник взламывал личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги", используя для этого SIM-карты, предыдущие хозяева которых перед прекращением использования не отвязали их от своих персональных аккаунтов в государственном онлайн-сервисе.

После этого аферист оформлял в различных микрофинансовых организациях онлайн-кредиты на людей, сведениями о которых завладел преступным путём. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что подозреваемый занимался криминальной деятельностью в период с июля 2024 года, а жертвами его афер ежемесячно становились свыше двух десятков жителей разных регионов страны. Одной из потерпевших оказалась 49-летняя жительница Партизанского округа в Приморском крае. От имени женщины мошенник взял заем в размере 75 тысяч рублей. Оперативники установили личность и задержали 38-летнего местного жителя. Теперь он подозревается в кибермошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ведется уголовное дело по статьям 159 и 272 УК РФ. Фигурант отправлен под стражу.

В Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.

Фото и видео: МВД Медиа