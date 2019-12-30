Полицейские задержали жителя Кудрово, угнавшего в Новый год такси

В Новый год во Всеволожском районе произошел конфликт между клиентами и водителем такси, в ходе которого угнали автомобиль.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, рано утром первого января в полицию Всеволожского района поступило заявление от 30-летнего таксиста об угоне автомобиля "Фольксваген".



Потерпевший рассказал, что в Новый год его остановила пара, попросившая отвезти их на проспект Большевиков за 200 рублей, а по приезде назвала другой адрес – Дальневосточный проспект. Водитель отказался везти пассажиров. Возник конфликт, клиент начал бить руками по капоту, а в момент, когда водитель вышел из машины, мужчина и женщина сели в авто и уехали.



Машину обнаружили у дома №30 по Дальневосточному проспекту. 6 января полиция задержала неработающего 27-летнего жителя Кудрово.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 166-й статье УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



Ранее мы сообщали, что в Петербурге предотвратили угон Land Rover у анонимного пациента клиники.

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