Полицейские задержали взобравшихся на купол храма петербуржцев

Росгвардейцы задержали на месте происшествия двух молодых людей в возрасте 21 года и 24 лет и доставили их в 30-й отдел полиции для разбирательства.

В Василеостровском районе росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые взобрались на купол храма. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 23:50 работник храма Успенского подворья Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь на 15-й линии В. О. обнаружил, что неизвестные взбираются на здание, и нажал кнопку тревожной сигнализации. Росгвардейцы задержали на месте происшествия двух молодых людей в возрасте 21 года и 24 лет и доставили их в 30-й отдел полиции для разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Павловске Храм Дружбы закрывается на реставрацию.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти