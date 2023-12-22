В Павловске Храм Дружбы закрывается на реставрацию

Она продлится полтора года.

Знаковый павильон Павловского парка Храм Дружбы вскоре закроется на реставрацию. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Павловск".

Мраморную скульптуру конца XVIII века и античный жертвенник из павильона уже переместили в фондовое хранилище в Павловском дворце. Здесь экспонаты проведут полтора года, отведенных на реставрацию Храма Дружбы.

Проектом предусматривается целый комплекс работ – реставрация интерьера, фасадов и отмосток павильона, ремонт инженерных сетей, охранной и пожарной сигнализации. В павильоне установят точку доступа Wi-Fi, и он станет еще более гостеприимным.

Главное же, что предстоит сделать реставраторам – обследовать и расчистить подполье здания, исторические внешние и внутренние вентиляционные каналы и выполнить железобетонную плиту основания. Эти меры призваны решить основные проблемы Храма Дружбы – нарушение температурно-влажностного режима помещения и сверхнормативное увлажнение нижних частей стен. Влага скапливается внутри в виде конденсата, что ведет к разрушению здания-памятника.

Храм Дружбы в долине реки Славянки возведен в 1782 году по проекту Чарлза Камерона, приглашенного для создания дворцово-паркового ансамбля Павловска. Первые хозяева строящейся резиденции – великий князь Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна – посвятили Храм Дружбы императрице Екатерине II, подарившей эти земли молодой чете в честь рождения первенца – будущего императора Александра I.

Фото и видео: ГМЗ "Павловск"