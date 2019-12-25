В Москве задержали мужчину, который год назад напал на петербургского таксиста

Вместе с подельником мужчина избил водителя и уехал на его машине.

В минувший понедельник, 14 декабря, у станции метро "Молодежная" в Москве петербургские полицейские задержали предполагаемого грабителя годовой давности. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, еще в ночь на 29 ноября 2019 года в полицию Пушкинского района Петербурга обратился пострадавший 26-летний водитель такси.

Тогда мужчина рассказал, что незадолго до полуночи на него напали двое пассажиров в районе дома №8 по Новодеревенскому шоссе в Пушкине. Злоумышленники избили таксиста, насильно высадили его из "Шкоды Рапид" и умчались на ней в неизвестном направлении. По данному факту возбудили дело о грабеже. Задержанный подозреваемый оказался 25-летним неработающим уроженцем закавказского государства.

Ранее мы рассказывали, как две машины с Ключевой улицы лишили дверей за парковку на газоне.

Фото: pixabay; пресс-служба ГУ МВД