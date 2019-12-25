Две машины с Ключевой улицы лишили дверей за парковку на газоне

В соцсетях, однако, предположили, что причина кроется в краже.

Утром во вторник, 15 декабря, жители Ключевой улицы в Петербурге увидели во дворе сразу две иномарки без дверей. Как рассказали в соцсетях петербуржцы, так автомобилистов, вероятно, наказали неизвестные за парковку на газоне.

В комментариях сразу же разгорелся спор: одни считали наказание справедливым, другие выражали уверенность в том, что самосуд устраивать нельзя и разбираться с такими парковками должны полицейские. Третьи и вовсе заподозрили кражи: "кому-то просто нужны были двери от соляриса".

В комментариях внимательные петербуржцы заметили другу. несостоявшуюся кражу: дверь едва не потеряла еще одна иномарка, которая мирно стояла на выделенных парковочных местах на той же улице. Горожане предположили, что взломщиков, успевших открутить верхние петли двери, спугнули.

Ранее мы рассказывали, как автомобиль потерял задний бампер на Приморском проспекте.

Фото: Вячеслав Дмитриевич, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"