Видео: автомобиль потерял задний бампер на Приморском проспекте

В результате аварии машины наехала на поребрик и врезалась в столб.

Ночью 14-го декабря в Приморском районе произошло ДТП, в результате которого у автомобиля серьезно повредился задний бампер. Piter.TV получил видео с момента аварии.

Инцидент случился в первом часу ночи на пересечении Приморского проспекта и Шишмаревского переулка. На кадрах видно, что белая машина решили притормозить перед поворотом в крайней правой полосе, когда в нее врезался черный автомобиль. После аварии водитель пострадавшей машины вышел из нее, были ли внутри пассажиры, неизвестно. Также в кадр не попал второй участник ДТП, он "пролетел" дальше.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Дунайском проспекте. Водитель пытался уйти от полицейских и врезался в пять авто.

Видео: Piter.TV