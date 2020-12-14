На видео попало ДТП, в котором лихач протаранил пять авто на Дунайском проспекте

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и пытался уйти от полицейской погони.

В ночь на 14 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП, виновником которого стал лихач, уходящий от полицейской погони. Момент столкновения иномарки с пятью припаркованными машинами попал на камеры наблюдения. Это видео оказалось в распоряжении Piter.TV.

Полицейские заметили подозрительную иномарку на Дунайском проспекте. Автомобилист отказался останавливаться и увеличил скорость. Во время погони он заехал в дорожный карман, где не справился с управлением и врезался в припаркованные авто.

Нарушителем оказался 21-летний парень. По словам очевидцев, он сел за руль в нетрезвом состоянии. По меньшей мере, лихач протаранил пять машин.

На место ДТП прибыли несколько полицейских машин. Виновника аварии задержали.

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Видео: Piter.TV