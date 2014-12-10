Полицейские задержали участника уличной драки с погибшим во Всеволожске

Пострадавшего занесли в квартиру, где он скончался до приезда скорой помощи.

Во Всеволожске пьяного мужчину избили во дворе дома. Инцидент произошел на Невской улице у дома № 9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все началось с того, что местный житель пришел в гости к друзьями и переборщил с алкоголем. Неожиданно ему позвонили на мобильный телефон и попросили выйти во двор. Там у мужчины произошел конфликт с неизвестным, который закончился дракой. Во время потасовки горожанин ударился головой. Второй участник конфликта быстро убежал.

Пострадавшего занесли в квартиру, где он скончался до приезда скорой помощи. Вскоре на место случившегося прибыли полицейские. Они завели уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что последний звонок на телефон погибшего поступил от 28-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. Его задержали в Пушкине у дома № 12 по улице Красной Звезды. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv