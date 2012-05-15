В Петербурге гражданства РФ лишили иностранцев, которые продавали наркотики

После отбытия наказания в местах лишения свободы злоумышленники будут выдворены из России.

В Петербурге лишили российского гражданства иностранцев, которые хранили дома наркотики. У мигрантов изъяли и аннулировали паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Правоохранительные органы Северной столицы приняли участие в лишении гражданства РФ почти 10 уроженцев ближнего зарубежья. Так, 41-летний мужчина хранил в доме своей подруги крупную партию наркотиков и часто принимал запрещенные вещества. Еще один подозреваемый купил таблетки для личного использования и сразу же был пойман стражами порядка. От вещества он не успел избавиться. Еще один иностранец решил устроить в петербургской квартире склад с наркотиками.

В районных отделах по вопросам миграции осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства РФ. После отбытия наказания в местах лишения свободы злоумышленники будут выдворены из России.

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Фото: Piter.tv