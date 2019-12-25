На Ленинском проспекте задержали пьяного автомобилиста на "Мерседесе"

У мужчины не было водительских прав.

Вечером 28 декабря полицейские задержали на Ленинском проспекте в Петербурге черный "Мерседес". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, водитель не захотел останавливаться по требованию инспекторов на проспекте Народного Ополчения.

У дома №124 по Ленинскому полиция добралась до автомобилиста: 28-летний мужчина оказался пьян и отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, водителя лишили прав на два года в минувшем июле за нарушенные ПДД. Гражданина доставили в полицию, где составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что две иномарки жестко столкнулись на пересечении Афонской и Вербной улиц.

Фото: Саня Передельский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"