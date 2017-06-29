Две иномарки жестко столкнулись на пересечении Афонской и Вербной улиц

В час ночи в понедельник, 28 декабря, на пересечении Афонской и Вербной улиц жестко столкнулись два автомобиля. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.
По предварительной версии полиции, черный "Хендай" ехал на красный сигнал по Вербной улице и не пропустил белый "Опель", движущийся по Афонской. Кроме того, выяснилось, что 22-летний водитель "Опеля" оказался пьян, поскольку возвращался с приятелями с праздника.
В результате ДТП серьезно пострадал 25-летний водитель "Хендая", его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Постоянно езжу здесь, когда поворачиваешь на мост с Афонской налево, народ до последнего прет прямо на глубокий красный!!!
возмутились в соцсетях другие автомобилисты
Там есть стрелки на поворот. Некоторые водители видят только зеленый на движение прямо и поворачивают под красную стрелку (ну как стрелка, там горящий круг). Что с моста направо, что от Ленты налево, постоянно вижу там такие маневры. Неприятный перекресток.
отметили горожане
Фото: Александра Якункина, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
Видео: Piter.TV
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