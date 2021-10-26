Полицейские задержали причастных к сбыту наркотиков по регионам через интернет

Для перевозки запрещенных веществ некоторые из курьеров и закладчиков использовали поезда.

Полицейские задержали более десяти подозреваемых в продаже мефедрона через интернет-магазины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, в тайниках группировки было обнаружено более 30 килограммов наркотического вещества. Курьеры и закладчики из разных субъектов страны распространяли мефедрон через магазин в теневом сегменте интернета. Для перевозки веществ некоторые из них использовали поезда.

Всего правоохранителям удалось задержать 12 человек. Девять из них в настоящее время отбывают наказание в колониях. Трое, в число которых предположительно входит координатор деятельности, арестованы.

Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Расследование уголовного дела по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств продолжается.

Ранее в Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков.

Видео: МВД Медиа