Полицейские задержали предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме

Сейчас мужчиной занимаются следственные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Сегодня ночью в Костроме произошла трагедия. В кафе "Полигон" пожар унес жизни 15 человек. Еще девять посетителей заведения пострадали. Полицейские задержали предполагаемого виновника случившегося. По версии правоохранителей, 23-летний молодой человек использовал пиротехнические средства. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Сейчас мужчиной занимаются следственные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

Видео: Телеграм / Shot