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Полицейские задержали предполагаемого виновника пожара в клубе "Полигон" в Костроме

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Сейчас мужчиной занимаются  следственные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. 

Сегодня ночью в Костроме произошла трагедия. В кафе "Полигон" пожар унес жизни 15 человек. Еще девять посетителей заведения пострадали. Полицейские задержали предполагаемого виновника случившегося. По версии правоохранителей, 23-летний молодой человек использовал пиротехнические средства. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Сейчас мужчиной занимаются  следственные органы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: взрыв петарды, кострома, погибли люди, пожар в костроме
Категории: Лента новостей, Новости России,

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