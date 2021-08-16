Суммарный незаконный доход за почти полтора года противоправной деятельности может достигать девяти миллионов рублей.

Полицейские задержали предполагаемого организатора незаконных экскурсий по крышам в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Клиенты получали информацию об экскурсиях из рекламных объявлений в социальных сетях. Суммарный незаконный доход за почти полтора года противоправной деятельности может достигать девяти миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Предварительное расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье полицейские пресекли деятельность лжегазовщиков, которые обманывали пожилых людей.

Видео: МВД