Полицейские задержали поджигателя автомобиля на Капитанской

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

8 августа на Капитанской улице полностью сгорел автомобиль "Рено". Полицейским удалось найти подозреваемого в поджоге, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел у дома №5. На кадрах видно, как мужчина в черной одежде подходит к машине с канистрой. Затем автомобиль загорается, после чего злоумышленник уходит с места. Помимо "Рено" от огня пострадал "БМВ", который располагался по соседству.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". Накануне, 28 августа, в поселке Шушары правоохранители задержали подозреваемого. Им является 32-летний неработающий гражданин.

Ранее полиция поймала поджигателя грузовиков в Красносельском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО