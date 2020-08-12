Полиция поймала поджигателя грузовиков в Красносельском районе

Мужчина повредил два автомобиля на улице Тамбасова и проспекте Ветеранов.

Петербургская полиция поймала местного жителя, подозреваемого в поджогах грузовиков в Красносельском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, задержанным оказался 26-летний кассир супермаркета, и в ночь поджога он был пьян.

В ночь на 9 августа мужчина поджег "ГАЗель", припаркованную у дома №12 по улице Тамбасова. Злоумышленник поджег найденный на месте мусор и забросил его в моторный отсек автомобиля. Вторую автомобильную жертву мужчина нашел у дома №148 по проспекту Ветеранов: в машине "Исузу" он разбил стекло водительской двери и поджег вещи, лежавшие в салоне.

Инцидент обошелся без пострадавших, но оба грузовика получили значительные "ожоги". Есть версия, что нетрезвому петербуржцу не понравилось, как припаркованы пострадавшие машины, поэтому он решил их повредить. Выйти на след поджигателя помогли записи с камер видеонаблюдения. Возбуждены уголовные дела об умышленном повреждение чужого имущества.

Ранее мы рассказывали, как полиция нашла похитителя чужого катера с Обводного канала.

Видео: пресс-служба ГУ МВД