Полиция нашла похитителя чужого катера с Обводного канала

В четверг, 30 июля, петербургские полицейские задержали подозреваемого в угоне чужого катера мужчину. Как стало известно Piter.TV, заявление о пропаже судна с прицепом от дома №148 по набережной Обводного канала, где располагается парковка завода "Металлист", поступило в полицию днем раньше.
Катер и прицеп стоимостью 2,3 млн рублей обнаружили в четверг на улице Ольги Берггольц, а почти к полуночи полиция поймала и предполагаемого угонщика. Им оказался неработающий 57-летний петербуржец.
Ранее мы рассказывали, как петербуржец угнал машину турецкого консула.
Фото: pixabay
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