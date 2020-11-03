Полицейские задержали подозреваемого в поджоге авто на Гороховой

"Тойта" принадлежит 32-летнему петербуржцу.

Неизвестный поджег автомобиль менеджера по продажам торговой компании на Гороховой улице. Накануне полицейским удалось задержать подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Действий злоумышленника попали на видео.

Автомобиль загорелся вечером 23-го октября у дома №3. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".

В минувшие выходные, 1 ноября, у дома №5 по Кушелевской дороге сотрудники полиции задержали 30-летнего неработающего гражданина. Ранее он был судим за кражу местного жителя, которые проживает недалеко от фирмы, в который работает владелец пострадавшего авто. Мотивы его действия пока не известны.

Подозреваемого задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе на проспекте Обуховской Обороны вспыхнула и взорвалась "ГАЗель".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области