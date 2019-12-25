Полицейские задержали подозреваемого в ограблении торгового павильона на улице Свободы

Мужчина открыто похитил с прилавка ящик с деньгами.

Полицейские задержали рецидивиста, который подозревается в разбойном нападении на торговый павильон на улице Свободны. У мужчины изъяли пневматический пистолет, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник ограбил торговый павильон у дома №23 вечером 3-го ноября. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил металлический ящик, который стоял на прилавке. В нем находилось более 20 тыс. рублей. После этого грабитель скрылся на машине. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка и Красносельского района задержали на улице Черняховского 40-летнего мужчину. Ранее он уже был судим за кражу. У подозреваемого обнаружили автомобиль, на котором он мог передвигаться в вечер нападения.

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области