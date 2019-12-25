Полиция поймала подозреваемого в ограблении кондуктора на Гранитной улице

Злоумышленник избил кондуктора и отобрал у него вещи.

В пятницу, 13 ноября, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 59-летнего кондуктора автобусного парка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, мужчина заявил о грабеже.

Как выяснилось, около двух часов ночи в четверг у дома №59А по Гранитной улице на кондуктора напал неизвестный. Злоумышленник избил петербуржца и открыто похитил у него куртку, рюкзак, зонт, мобильный телефон и диктофон, ущерб составил свыше 23 тысяч рублей. Также в пятницу на Новосергиевском проезде в деревне Старая Ленобласти полиция задержала подозреваемого в грабеже, им оказался 38-летний гражданин одного из сопредельных государств. Похищенные вещи частично изъяли, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV