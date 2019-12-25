Полиция нашла угонщиков иномарки сестрорецкого инструктора ЛФК

Машина пропала в августе в Петербурге и нашлась во Пскове.

Петербургские полицейские разыскали угонщиков иномарки "Фольксваген Тигуан", пропавшей в минувшем августе от дома №12 по улице Токарева в Сестрорецке. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД, машина принадлежала 48-летней местной жительнице, работающей инструктором ЛФК в районной больнице, ущерб от пропажи составил миллион рублей.

Тогда же полиция возбудила дело о краже и спустя несколько месяцев розыск привел правоохранителей в Псков. Там 29 октября полицейские нашли похищенную иномарку и задержали подозреваемого в угоне 38-летнего местного жителя. Позднее выяснилось, что соучастником кражи был 42-летний петербуржец, которого поймали уже в Северной столице на проспекте Солидарности.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее мы писали, что в кабине грузовика в Шушарах нашли труп мужчины.

Фото: пресс-служба ГУ МВД