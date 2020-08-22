Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в Альпийском переулке

Мужчина силой отобрал у незнакомой женщины телефон.

Утром 20 августа в полицию обратилась 42-летняя петербурженка, работающая помощником гендиректора коммерческой фирмы. Женщина пожаловалась на кражу неизвестным мобильного телефона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, нападение злоумышленника произошло после полуночи на Альпийском переулке. Неизвестный применил к прохожей физическую силу, отобрал телефон и убежал. Ущерб пострадавшая оценила в 30 тысяч рублей.

В тот же вечер в Заводском поселке Лукаши Ленобласти полиция задержала подозреваемого в грабеже 41-летнего мужчину, похищенный телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали наркосбытчика, находящегося в федеральном розыске.

Видео: Piter.TV