Полицейские задержали подозреваемых, похитивших 50 тысяч рублей у блокадницы

Злоумышленник представился сантехником.

Полицейские задержали подозреваемых, похитивших 50 тысяч рублей у жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Фрунзенского района 23 мая обратилась 87-летняя женщина, проживающая на улице Турку. Она рассказала, что 18 мая к ней пришел сантехник для замены батареи. После ухода мужчины батареи остались те же, но пропал кошелек с 6 тысячами рублей и карта. Всего у блокадницы забрали 47,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего петербуржца. Денежные средства он снял в банкомате в строительном магазине на Южном шоссе вместе со своей 37-летней соучастницей. Задержали парочку там же на Южном шоссе, в квартире подельницы.

Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.

После вечеринки из квартиры на Кораблестроителей пропало 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV; МВД