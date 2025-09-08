В отношении дебоширки составлены протоколы об административных правонарушениях.

Полицейские задержали пассажирку поезда Нижний Бестях – Благовещенск за дебош. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

По данным ведомства, 37-летняя пассажирка выражалась нецензурной бранью и нарушала покой других граждан. В момент составления административных материалов женщина вела себя буйно и оскорбляла стражей правопорядка. Игнорируя замечания полицейских, в какой-то момент женщина стала наносить удары ногами одному из сотрудников. Другого правоохранителя она укусила.

В отношении дебоширки составлены протоколы об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УТ МВД России по ДФО