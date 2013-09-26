Полицейские задержали мужчину, стрелявшего у кафе на проспекте Славы

Мужчина выстрелил из травматического оружия.

Полиция задержала мужчину, который несколько раз выстрелил в воздух у кафе на проспекте Славы 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что 43-летний гражданин был пьян. В таком состоянии он сделал несколько выстрелов у дома №43/49. Никто не пострадал. Как выяснилось, у нарушителя спокойствия есть разрешение на оружие.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.TV писал о том, что на Богатырском проспекте мужчина выстрелил в сторону соседки на балконе.

Видео и фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО