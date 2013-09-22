На Богатырском проспекте мужчина выстрелил в сторону соседки на балконе

Женщина сразу же обратилась в полицию.

Мужчина выстрелил несколько раз в сторону соседки своей знакомой. Он пришел в гости, но во время визита произошел конфликт, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 декабря на Богатырском проспекте, 3/5. Полиция установила, что 58-летний мужчина сделала 2 выстрела из предмета, похожего на пистолет. Потерпевшая находились на балконе соседней квартиры. Сам агрессор проживает на Пискаревском проспекте.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали "по горячим следам". У него изъяли пулю. В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Приморском районе мужчина стрелял из дробового ружья.

Фото: Piter.TV