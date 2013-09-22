В Приморском районе мужчина стрелял из дробового ружья

Мужчину доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануе, 19 декабря, около 18 часов в полицию через службу "112" от 37-летнего заявителя поступило сообщение, что у дома 23к2 по Арцеуловской аллее неизвестный мужчина в состоянии опьянения выстрелил в его сторону из дробового ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

На место прибыл наряд полиции. "По горячим следам" удалось задержать подозреваемого в преступлении 51-летнего злоумышленника. У подозреваемого изъяли пневматическую винтовку "МР-512". Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол об административном правонарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О состоянии заявителя не уточняется.

Фото: Piter.tv