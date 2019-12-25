Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу у кафе на Генерала Симоняка

Инцидент произошел 15 апреля.

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего у кафе на улице Генерала Симоняка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 апреля поступило сообщение о том, что у кафе на улице Генерала Симоняка неизвестный несколько раз выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления 18 апреля у дома по Дачному проспекту был задержан 39-лений неработающий местный житель. У него изъято аэрозольное устройство "Удар".

Ранее ради бутылки водки и пачки сигарет жителю Ленобласти переломали рёбра.

Фото: Piter.tv