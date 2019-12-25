Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в систематическом избиении 9-летней дочери

Девочка ушла из дома, не выдержав насилия. Полицейские нашли школьницу у подруги и опросили.

В Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который избивал свою маленькую дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 26 сентября.

Ученица третьего класса не вернулась домой после уроков в пятницу, 24 сентября. Отец обратился в полицию Тосненского района за помощью. На следующий день стражи порядка нашли ребенка в частном доме на улице Октябрьской. Выяснилось, что школьница осталась у своей подруги.

Правоохранители провели опрос с 9-летней девочкой, в ходе которого она призналась, что уже год ее систематически избивает 46-летний отец. Мужчину сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Гатчине женщина случайно облила маленького сына кипятком в ванной.

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