В Гатчине женщина случайно облила маленького сына кипятком в ванной

Ребенок играл в душевой кабинке и женщина его не заметила.

В пятницу, 24 сентября, 4-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка был замечен термический ожог руки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Малыша случайно облила кипятком мать, которая не заметила играющего в ванной сына. 31-летняя женщина вместе с мужем, 37-летним отцом ребенка, доставили пострадавшего малыша в больницу.

Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Известно, что семья благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный отчим забыл младенца на детской площадке.

Фото: Piter.tv