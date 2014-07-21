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В Гатчине женщина случайно облила маленького сына кипятком в ванной
Сегодня, 16:00
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В Гатчине женщина случайно облила маленького сына кипятком в ванной

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Ребенок играл в душевой кабинке и женщина его не заметила.

В пятницу, 24 сентября, 4-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка был замечен термический ожог руки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Малыша случайно облила кипятком мать, которая не заметила играющего в ванной сына. 31-летняя женщина вместе с мужем, 37-летним отцом ребенка, доставили пострадавшего малыша в больницу. 

Прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. Известно, что семья благополучная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяный отчим забыл младенца на детской площадке. 

Фото: Piter.tv

Теги: кипяток, несчастный случай, ребенок
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб,

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