Полицейские задержали стрелка, который в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня, 1 февраля около 4 утра
в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о конфликте в подъезде жилого дома.
Сотрудники прибыли на место и установили, что трое мужчин распивали в подъезде алкогольные напитки, в какой-то момент начался конфликт, и один из его участников трижды выстрелил в своего оппонента.
Пострадавший госпитализирован с повреждениями руки.
Ранее мы сообщили, что водитель-стрелок из Infiniti стал фигурантом уголовного дела.
Фото: Pixabay
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