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Полицейские задержали стрелка, который в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента
Сегодня, 10:20
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arteliseev

Полицейские задержали стрелка, который в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента

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Пострадавший госпитализирован в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня, 1 февраля около 4 утра 
в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о конфликте в подъезде жилого дома.

Сотрудники прибыли на место и установили, что трое мужчин распивали в подъезде алкогольные напитки, в какой-то момент начался конфликт, и один из его участников трижды выстрелил в своего оппонента.

Пострадавший госпитализирован с повреждениями руки.

Ранее мы сообщили, что водитель-стрелок из Infiniti стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Pixabay

Теги: выстрелил, криминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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